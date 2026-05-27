ホームセンターでの買い物中に感じがちな不安に、共感の声が集まっている。【映像】買い物中に感じがちな“不安”に共感の声投稿したのは、ウエシマXさん（@_lovebug3jp）。ホームセンターでサイズ確認の為に自宅から持参したネジを、ドキドキせずにポケットに戻す方法をXで尋ねた。挙動不審に！自分のネジをポケットに戻す瞬間投稿を見た人からは、「めちゃくちゃわかる！持参したやつは大体さびてるので、言い逃れ出来るは