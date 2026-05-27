落語家の桂三四郎（４４）が「桂三四郎チャレンジｗｉｔｈおぼん＆醸―ＫＡＭＯＳＨＩ―」（９月１９日、東京・かつしかシンフォニーヒルズアイリスホール）を開催する。大先輩にあたる漫才コンビ「おぼん・こぼん」のおぼん（７７）とともにチャレンジすることの大切さを語った。今回開催されるイベントのキャッチコピーは「落語と音楽奇蹟のコラボ」。三四郎の落語ショーに加えて、おぼんとトロンボーンアンサンブル「