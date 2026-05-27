サントリーは、シングルモルトウイスキー「山崎 Story of the Distillery 2026」を2026年5月26日に数量限定で発売しました。楽天市場などのECサイトでも販売がスタートしています。 【5/26発売】 サントリー シングルモルト 山崎 Story of the Distillery 2026 43度 700ml カートン付き | やまざき ジャパニーズウイスキー ギフト 贈答用 御祝 御礼 箱あり