『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 山田かな「好きになる」』（発売中）より、誌面カットが公開された。 『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 山田かな「好きになる」』 『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 山田かな「好きになる」』 山田かなは、千葉県生まれ。高校卒業後、会社員、グラドル、現役大学生グラドルと、豊富なキャリアを積んできた。最新情報は公式インスタグラム（@maybe.yamada）やX（@maybe_yamada）など