アニメ映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』より、キュートなジェリーを写した場面カットが大量解禁された。【写真】キュートなジェリーがいっぱい！『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』新場面カット（10枚）博物館でいつもどおり追いかけっこを繰り広げていたトムとジェリー。その最中展示されていた古代の秘宝「星の羅針盤」をうっかり作動させてしまい、ふたりはまばゆい光と共にタイムスリップ。たどり