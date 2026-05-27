映画『山口くんはワルくない』より、最強ギャップ男子・山口くん（高橋恭平／なにわ男子）が華麗にたこ焼きを焼くバーベキューシーンの本編映像と場面写真、新規スポット映像が解禁となった。【動画】高橋恭平の華麗な“たこ焼きスキル”炸裂！本編映像斉木優による同名少女漫画を実写映画化する本作は、恋に夢見る平凡な女子高生・皐（高橋ひかる）と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。今