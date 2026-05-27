舞台『SWANーBallet cross Readingー』のリーディングキャストとメインビジュアルが解禁。主人公・聖真澄役を井桁弘恵が務める。【写真】原作者・有吉京子の描き下ろしメインビジュアル原画本舞台の原作である「SWAN-白鳥-」は、1976年に連載を開始し、半世紀にわたり愛されてきた有吉京子によるバレエ漫画。シリーズ累計発行部数2200万部の大ベストセラー、バレエ漫画の金字塔である今作を、連載開始50年の記念の年にバレエ×