「国宝級イケメン」殿堂入りの「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の八木勇征が２６日に自身のＳＮＳを更新。オーラ全開の近影を公開した。八木はインスタグラムに「街を歩き回る」と英語でつづると、スーツにメガネを合わせた姿で街を歩く様子や、カメラ目線で笑顔を見せるショットなどを披露した。この投稿にファンからは「こんなカッコいい人は他には居ない」「オーラ全開」「何かの撮影？？ってくらいなんですけど」「スーツのイケ