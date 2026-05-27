◆米大リーグレッドソックス６―７ブレーブス（２６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は６回の第３打席、チャンスを広げる四球を選んだが、３打数無安打１四球１三振で、打率は２割５分５厘となった。現地時間２４日のツインズ戦に今季１号を放った吉田は、試合のなかった前日を挟み、２試合連続スタメン出場となったが、無安打に終わった。チームは９回の反撃及