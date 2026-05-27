お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアと、ケンドーコバヤシが、読売テレビ「にけつッ！！」（火曜深夜０時５９分）に出演。２６日深夜放送回で、恋バナについて盛り上がった。ケンコバが、ある女性スタッフの恋愛話として「いい感じになっている男性がいる」と告白されたことを明かした。ここで「博多華丸・大吉」の華丸と意見が食い違ったという。原因は女性が男性から、隣の駅に引っ越して来るよう提案されたこと。ケンコバ