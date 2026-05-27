俳優の風間トオル(63)が、念願のライブに行くことができたと26日に更新したインスタグラムで報告した。 【写真】「ポーラー・スター」「パープルタウン」歌声がよみがえる 風間は「念願の八神純子さんのLive変わらぬ声量と歌声やっぱり凄い素敵でした」と1978年にリリースして大ヒットとなった「みずいろの雨」などで知られるシンガー・ソングライターの八神純子(68)のライブ