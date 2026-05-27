フランクフルトに在籍する小杉啓太の去就に注目ドイツ1部フランクフルトに所属する日本人DF小杉啓太は、ドイツの名門を離れる可能性があるようだ。スウェーデン1部ユルゴーデンで活躍した左サイドバックの状況を、スウェーデンメディア「Fotbollskanalen」が伝えている。小杉は冬の移籍市場でユルゴーデンからフランクフルトへ移籍。ブンデスリーガの名門へのステップアップ移籍を果たした20歳には、さらなる飛躍が期待された