6月1日から10日までオーストリアとスロベニアへ遠征する日本サッカー協会（JFA）は5月27日、6月にオーストリアとスロベニアで行われる欧州遠征に臨むU-21日本代表メンバー24人を発表した。陸上選手のサニブラウン・アブデル・ハキームを兄に持つ、アビスパ福岡のFWサニブラウン・ハナンが初選出となった。今回の遠征では、現地時間6月5日にU-23ウズベキスタン代表、8日にU-21ウクライナ代表とそれぞれ国際親善試合を行う。9月