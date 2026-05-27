米国建国250周年を記念する行事なのか、それともドナルド・トランプ米大統領の好みに合わせた80歳の誕生日祝いイベントなのか。ホワイトハウスに建設される総合格闘技（UFC）競技場をめぐり、さまざまな声が上がっている。AP通信とAFP通信によると、26日（現地時間）、米ワシントンDCのホワイトハウス南側芝生広場（サウスローン）のUFC競技場建設現場では、重機が巨大な金属製アーチ構造物を持ち上げて運ぶ様子が確認された。競技