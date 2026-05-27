２３日、天津広東会館で広東の伝統劇「粤劇」を披露する役者。（天津＝新華社配信）【新華社天津5月27日】中国天津市の歴史建築「広東会館」（現・天津戯劇博物館）で23日、広東文化をテーマにした交流イベントが開かれ、天津、広東、香港の芸術家らが共演した。広東会館は、明代以降に広東出身の商人らが設立した同郷者の集会・交流施設で、中国各地に広く分布している。（記者/周潤健）２３日、天津広東会館で、天津、広東、