ゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズが発売40周年を迎えたことを記念して、特設ページが公開された。『ドラクエ』の生みの親である堀井雄二氏から、これまでの歴史を振り返るコメントが掲載された。【動画】意味深な炎！公開された『ドラクエ12』の最新映像『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ド