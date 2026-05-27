公開20周年を記念し、7月3日よりリバイバル上映が決定している細田守監督のアニメーション映画『時をかける少女』（2006年）。このたび、4DX上映および35mmフィルム上映が実施されることが決定した。【画像】細田守監督『時をかける少女』場面カット本作は、筒井康隆の小説を再構築した青春SFアニメの名作。タイムリープという能力を手にした女子高校生の紺野真琴は、自分の過去をやり直していくうちに「人生のかけがえのない