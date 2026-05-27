厚生労働省は2026年度の改正にて、病院の保険診療における「キャンセル料」について発表した。 これまで、多くの病院では患者都合の「キャンセル料」ついては特に取り決めがなかったが、6月1日より「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」については、費用徴収がある旨を事前に説明し同意を得ることで、キャンセル料を徴収することができる。 もっとも、金額設定およびキャンセル料を導入するかについては、病院側の