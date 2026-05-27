女優の武田久美子（57）が27日、自身のインスタグラムを更新。長女・ソフィアさんとブラックドレス姿の2ショットを公開した。「楽しかった旅行から戻りSanDiegoにて日常の日々を送っております綺麗だったサンセット娘との写真を沢山持てました。一緒に住んでいた頃よりもグッと仲良しになれた気がした今日この頃です」とつづり、ブラックドレス姿の2ショットなどをアップした。この投稿にフォロワーらからは「なんて素