２６日午後８時過ぎ、長野県飯田市小伝馬町の県警飯田署に少年ら２人が鉄パイプで正面出入り口のガラスを割って押し入った。同署によると、署員２人が拳銃を構えて警告し、鉄パイプを捨てさせた後、２人を取り押さえて建造物損壊容疑で現行犯逮捕した。発砲はなかった。ガラスの破片が当たった署員５人と少年１人が顔や手などに軽傷を負った。逮捕されたのは、いずれも自称で飯田市の会社員の少年（１７）と、同県小諸市、自称