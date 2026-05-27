お笑いコンビ「ロザン」の菅広文（49）と宇治原史規（50）が26日、公式YouTubeチャンネルを更新。巨人の阿部慎之助監督（47）が18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、この日辞任したことについてコメントした。18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏が、長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに聞いたところ、児童相