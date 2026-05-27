犬の涙やけはなぜ起こるの？ 「毎日拭いているのに、どうして良くならないんだろう」愛犬の目元の"茶色"が濃くなっていくたびに、ケアの仕方は合っているのか、そもそもなぜ涙やけができてしまうのか、悩む飼い主さんは多いでしょう。 特に、初めて涙やけができやすい犬種を飼い始めた人は、涙やけへの対処の仕方がわからずに困り果ててしまうこともあるでしょう。 犬の涙やけは、目に何らかの原因で涙が溜まり、涙