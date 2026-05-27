R&Bシーンを牽引してきた実力派シンガーのTinaが、新曲「ONE RAINBOW」を配信リリースした。東京・代々木公園で開催される「Tokyo Pride 2026」ドラァグクイーンの枝豆順子プロデュースによるスペシャルショーのために書き下ろされた本作品は、ダンサブルな高揚感溢れるグルーヴとTinaの力強くソウルフルなボーカルが際立つハウスを基調とした曲調。歌詞には「We are one」「Just be yourself」といったストレートなメッセージ