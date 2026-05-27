クリスピー・クリーム・ドーナツが日本に上陸して20周年。その節目を記念して5月27日から6月23日まで、過去に日本で販売した約1000種の中からファン投票で選ばれた上位5品を期間限定で復刻販売する。1位はミント×チョコの爽やか系、2位はベルギー生まれのビスコフコラボ1位に輝いたのは、2019年発売の『ミント チョコ ケーキ』（378円・税込、以下同）。チョコ オールドファッションをミント風味のコーティングで包み、ビターチョ