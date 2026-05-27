iCracked Japanは、「ソフトバンク認定 Samsung Galaxy 修理取扱店」として、ソフトバンクが販売する「Galaxy」スマートフォンの即日修理サービスを開始した。当初は「iCracked Store ハンズ新宿」と「iCracked Store グランフロント大阪」の2店舗でサービスを開始し、対象店舗は全国へ順次拡大される予定。 iCracked StoreでのAndroidスマートフォン修理は、メーカーが定めた修理や