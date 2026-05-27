山形県内で特殊詐欺の新たな手口が確認されました。警察を装い、被害届などを送りつけ、記入欄に情報を記載させて郵送させようとするもので、警察が注意を呼び掛けています。 【写真を見る】横行する特殊詐欺に新たな手口…警察になりすまし被害届など送り付け郵送を促す警察が注意を呼びかけ（山形） 警察によりますと、今月２１日、米沢市に住む５０代の女性の家に、日本郵政の職員を名乗る男から電話がありました。 女性は