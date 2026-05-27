NTTドコモは、スマートフォンの即時修理サービスについて、「ドコモ提携修理取次店舗」での受付を6月3日に開始すると発表した。まずは14店舗で開始し、順次拡大する。 即時修理サービスの提供は2022年9月に開始しており、対象のドコモショップ全国40店舗の店頭で、ドコモが販売する対象端末の即時修理を最短60分で利用できる。 新たに修理事業者と提携し、ドコモ提携修理取次店舗を設けた。取次