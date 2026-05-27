山形市によりますと、きょう午前7時ごろ、山形県山形市神尾の山林でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ出没場所 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■５月のクマ目撃情報（山形市） 5月27日（水曜）午前7時00分頃大字神尾地内の山林にてクマ1頭を目撃5月23日（土曜）午前11時00分頃大字柏倉地内の山林にてクマ1頭を目撃5月22日（金曜）午後5時55分頃大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃