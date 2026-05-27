「トレインドナース」として活躍する2人の女性を描いたNHK連続テレビ小説『風、薫る』。作品を彩る女性俳優たちの演技や佇まいも印象的です。All About ニュース編集部は5月11〜12日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『風、薫る』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『風、薫る』に出演する好きな女性俳優」ランキングを紹介します！【7位までの全ランキング結果を見る】2位：多部未華子（