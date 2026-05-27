少女を誘拐し、性的暴行を加えた疑いで逮捕された広島市立中学校の教諭が送検されました。27日、広島地検に身柄を送られたのは広島市立中学校教諭の男（23）です。警察によると、男は４月、未成年であることを知りながら、16歳未満の少女を車に乗せ、呉市のホテルへ誘拐し、性的暴行を加えた疑いです。調べに対し、容疑を認めている一方、少女とは別の学校に勤務していた１年前に知り合ったということです。市教委は今後、ほかに被