Snow Manの目黒蓮さんは5月26日、自身のInstagramを更新。CM撮影のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】白T姿の目黒蓮「一時帰国なのにどれだけお仕事してくれたんだろう」目黒さんは「もうすぐ夏です！！CM見ましたか？先月帰国したときに撮影しました！」とつづり、8枚の写真を投稿。キリンビール「晴れ風」のCM撮影のオフショットです。白いTシャツとジーンズを着用した目黒さんの爽やかな魅力を存分に感じる