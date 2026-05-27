村上は2戦連続、19号2ランと再び勢いをつけてきた(C)Getty Imagesホワイトソックス、村上宗隆の勢いが止まらない。現地5月26日に本拠地で行われたツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場。ホームランキング独走の19号2ランをマークした。【動画】本当に信じられない！米驚愕の村上19号2ランシーン2点を追う8回一死一塁の第4打席。相手先発ジョー・ライアンの82.4マイル（約133キロ）のスイーパーを振りぬき、右翼スタンドへ運