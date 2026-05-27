歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月26日、自身のInstagramを更新。娘との手つなぎショットを公開しました。【写真】市川團十郎＆娘の手つなぎ姿「心配な気持ち、無茶苦茶分かります」團十郎さんは「今日から麗禾は学校の行事でお出かけ」とつづり、3枚の写真を投稿。娘の麗禾さんとの散歩の様子です。1枚目は2人が手をつないだ手元をアップで切り取った温かい姿となっています。2枚目は木漏れ日の中を並んで歩く親子の影の美しいツー