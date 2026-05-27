「タフグミ クールクランチ」カバヤ食品は、同社の主力製品「タフグミ」ブランドから、ブランド史上初の“ザクザク”食感を実現した「タフグミ クールクランチ」を、6月9日に全国のコンビニエンスストア、7月7日に全国のスーパーマーケット・ドラッグストア等で期間限定発売する。昨年度の「タフグミ」ブランド年間売上高は、同社の製品ブランドとして初めて100億円を突破したことに加え、同ブランドの主力製品「タフグミ」は、3年