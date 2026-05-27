ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【牛肉】をご紹介する。「テール」のランキング（月別、26年5月25日昼参照）より、トップ5だ。【5位】大分県 国東市「おおいた豊後牛 牛テール 約1kg」11000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】大分県のブランド黒毛和牛「豊後牛（ぶんごぎゅう）」のテール(骨付き肉)をお届けします！テールはご存知のとおり、牛の尾っぽのお肉。1頭から数キロしか取れない貴重部位です。オススメ