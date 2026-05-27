ロッテは、6月22日に、“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから、「クーリッシュ 梨」を発売する。「ゴクッと心みずみずしい！」をキャッチコピーに、暑い夏にピッタリな、ポジティブでみずみずしい美味しさを提供したいという想いで開発した。梨の味わいをしっかり楽しめるよう、すりおろし果肉・裏ごし果肉を含む梨果汁・果肉を10％使用した。本物の梨のようなシャリシャリ食感と爽やかですっきりした味わいが楽しめる。「