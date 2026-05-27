左から：レギュラーサイズ、ギガサイズプロントコーポレーションは、飲食チェーン「PRONTO（プロント）」のカフェタイム（サカバタイム除く）において、夏季限定の大容量・ギガサイズならびにXLサイズの商品3種の販売を6月9日から開始する。昨夏、期間限定で販売した「XLサイズ」は、多くの消費者から好評を得た。さらに「もっと大きなサイズが欲しい」との声を受け、今夏はXLサイズに加え、新たにプロント史上最大サイズ（カフェ