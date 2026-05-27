去年のハロウィーンに東京・渋谷の繁華街でぶつかった男性を殴るなどして重傷を負わせたなどとして、18歳と19歳の男4人が警視庁に逮捕されました。傷害と恐喝の疑いで逮捕されたのは、18歳の男3人と19歳の大学生の男です。警視庁によりますと、4人は去年11月1日の未明、渋谷区宇田川町のビルの敷地内で面識のない20代の男性の顔を殴る蹴るなどして顎の骨を折るなど全治およそ6か月のけがを負わせた疑いがもたれています。また、一