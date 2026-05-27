「シャインマスカットと桃のアフタヌーンティー」（2名分）ロイヤルパークホテルは、7月1日〜7月31日の期間限定で、1F ロビーラウンジ「フォンテーヌ」において「サマーフルーツアフタヌーンティー〜7月 シャインマスカットと桃のアフタヌーンティー〜」を提供する。6月に続き“サマーフルーツ”をテーマに、ジューシーなシャインマスカットと、白桃、黄桃、ペッシュ・ド・ヴィーニュ（赤桃）などさまざまな桃の味わいを楽しめるア