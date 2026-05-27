タレント・杉浦太陽（45）の妻でタレントの辻希美（38）が26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の成長に合わせて、寝室を安全かつ便利に模様替えしたことを明かし、ビフォー・アフターを披露した。【写真】「寝室をゆめ仕様に」次女・夢空ちゃんの成長に合わせて模様替えした家族の寝室◆少しずつハイハイができるようになった“夢空ちゃん仕様”の寝室に辻は、ダブルサイズのマットレスを2つ