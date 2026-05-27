同僚のみそ汁に有毒物質「エチレングリコール」を含む液体を入れたなどとして、神奈川県の在日アメリカ軍基地「キャンプ座間」の職員の男が逮捕されました。キャンプ座間の職員・生駒理一郎容疑者（34）は先月、同僚の男性（60）のみそ汁に有毒物質「エチレングリコール」を含む液体を入れたなどの疑いがもたれています。警察によりますと、被害者の男性は数年前から基地内で飲み物を飲むと具合が悪くなることがあり、「毒物を入れ