「大粒ラムネ＜ソルティライチ＞」森永製菓は、ひと粒が通常のラムネの約1.5倍のサイズで食べ応えのある「大粒ラムネ」シリーズから、塩分とクエン酸を配合した「大粒ラムネ＜ソルティライチ＞」を6月9日に発売する。近年、酷暑化が進む中で、外出時の暑さ対策意識が高まり、持ち運びやすく手軽に塩分補給ができる塩系キャンディの需要が拡大している。「大粒ラムネ＜ソルティライチ＞」は、ぶどう糖に加え、塩分・クエン酸を配合