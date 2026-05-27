Ryosuke Yamadaの最新アルバム『Are You Red.Y?』が、27日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、自身通算2作目の1位を獲得した。【動画】Ryosuke Yamada『Are You Red.Y?』、紹介ムービー前作『RED』（2025年4月28日付）の週間11.8万PT（117,864PT）を超え、自己最高週間ポイント11.9万PT（119,430PT）を更新。ソロアーティスト今年度最高も記録した。同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」