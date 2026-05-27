長野県飯田市の飯田警察署にきのう夜、午後8時過ぎ、鉄パイプを持った17歳の少年と18歳の男が押し入りました。2人は鉄パイプで、署の入り口や当直の部屋の窓ガラス10枚を割るなどしたということです。警察官が拳銃を向けて警告したうえで、2人を現行犯逮捕しました。この際、飛び散ったガラス片が当たるなどして、警察官5人と少年が軽いけがをしました。