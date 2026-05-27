バドミントン元日本代表のタレント・潮田玲子（42）が26日放送のニッポン放送「永島優美美味しい寄り道」（火曜後9・30）にゲスト出演。現役時代の“勝負メシ”を明かした。小椋久美子さんとのペア“オグシオ”として、08年北京五輪に出場するなど実力とスター性を兼ね備え人気を博した潮田。パーソナリティーのフリーアナウンサー・永島優美は「2度五輪に出ていらっしゃって。大事な試合もたくさんあったと思うんですけれど