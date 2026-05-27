■Bリーグ チャンピオンシップ決勝・第3戦長崎 72−64 琉球（26日・横浜アリーナ）【写真を見る】「誰一人欠けても優勝できなかった」長崎ヴェルカ・馬場雄大、悲願の初優勝を語る【Bリーグ】バスケットボール・Bリーグの王者を決めるチャンピオンシップファイナルで長崎ヴェルカが72−64で琉球ゴールデンキングスに勝利し、初優勝を果たした。2戦先勝方式のファイナルで琉球に第1戦で敗れた長崎は、第2戦で66−60で勝利し、1勝1