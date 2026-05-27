帰国し取材に応じる塩貝健人＝27日、羽田空港サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の日本代表に選ばれた塩貝健人（ウォルフスブルク）が27日、羽田空港に帰国して取材に応じ、W杯での目標に得点王を掲げた。「何を言っているんだと思われるかもしれないけど、目標にするのは自由。大会で自分が一番点を取れるように頑張りたい」と力強く言った。21歳のアタッカーは3月のスコットランド戦で代表デビューしたばかり。