国民民主党の古川元久国対委員長は27日の記者会見で、政府が来週の提出を目指す2026年度補正予算案の審議時間を巡り、衆参各院で半日程度にとどまる場合には「賛否に影響し得る」と話した。「3兆円規模の税金の使い道を決めるので、国会でしっかり審議することが大事だ」と強調した。立憲民主党の水岡俊一代表も党会合で、与党は衆参で半日ずつの審議時間を提案していると明かし「ばかげた話で、その考え方は到底理解できない