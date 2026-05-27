「ホワイトソックス３−５ツインズ」（２６日、シカゴ）ホワイトソックスは延長戦の末に敗れて勝率５割に逆戻り。２点を追う八回に村上宗隆内野手が２戦連発となる１９号２ランを放ち、直前にはメジャーに昇格したばかり西田陸浮内野手が左前打でチャンスメーク。日本人コンビの同点劇に本拠地は熱狂に包まれたが、勝ち越すことはできなかった。２点を追う八回だった。先頭として第３打席に入った西田。難敵のツインズ・ライ