◇NBA西プレーオフ決勝・第5戦サンダー127ー114スパーズ（2026年5月26日ペイコム・センター）NBAサンダーは、26日（日本時間27日）に西プレーオフ（PO）決勝・第5戦でスパーズと対戦。前半からのリードを守り切ってNBAファイナル進出へ王手をかけた。前回の試合となった第4戦では今季ワーストの82得点に抑えられて敗戦。今シリーズ通算2勝2敗のタイとなった。前半は接戦の展開の中で、69―58とリードして折り返した。